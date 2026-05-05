『相席食堂』千鳥、大興奮…“名コンビ”島田珠代＆藤井隆、登場 一世風靡したギャグ披露
きょう5日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：10 ※関西ローカル）では、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビが登場する。
【動画】ハイテンションでギャグを披露する“名コンビ”島田珠代＆藤井隆
今回は、世界文化遺産登録を目指す奈良・明日香村を応援するべく、明日香村の魅力を探る相席旅を届ける。一説によると、日本始まりの地ともいわれている奈良県明日香村は、日本が国家として確立していった飛鳥時代に都があった場所。石舞台古墳など歴史的に重要な史跡が多く残っていることから世界文化遺産登録に申請し、8月の審議を待っているところ。
そんな明日香村にやって来たのは『相席食堂』でブレイクした島田珠代。オープニングからギャグで大暴走する珠代に苦笑いの千鳥だったが、「ひとりじゃ寂しい」という珠代の言葉とともに藤井隆が現れると、千鳥も大興奮。
島田と藤井といえば、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビ。相席旅でも冒頭から隆のサポートで珠代のギャグがさく裂しまくる。地元の人たちを巻き込み、「パンティーテックス」奉納の舞（!?）。さらに、ノブが「天才や！」と仰天する珠代の衝撃ギャグとは…。
蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳を真面目に見学した後は、古い町並みの残るエリアへ。２人組の観光客と一緒に古民家レストランに入り、相席する。聞けば、結婚30年だという奥さん。そこで珠代が祝いの舞をプレゼント。すると、隆も「体が熱くなってきた」と、一世を風靡したギャグ「HOT！HOT！」ダンスを披露し、レストランのお客さんたちを沸かせる。さらに、イケメンの店主に目をつけた珠代は…。
【動画】ハイテンションでギャグを披露する“名コンビ”島田珠代＆藤井隆
今回は、世界文化遺産登録を目指す奈良・明日香村を応援するべく、明日香村の魅力を探る相席旅を届ける。一説によると、日本始まりの地ともいわれている奈良県明日香村は、日本が国家として確立していった飛鳥時代に都があった場所。石舞台古墳など歴史的に重要な史跡が多く残っていることから世界文化遺産登録に申請し、8月の審議を待っているところ。
島田と藤井といえば、かつて吉本新喜劇で人気を博したパワフルな名コンビ。相席旅でも冒頭から隆のサポートで珠代のギャグがさく裂しまくる。地元の人たちを巻き込み、「パンティーテックス」奉納の舞（!?）。さらに、ノブが「天才や！」と仰天する珠代の衝撃ギャグとは…。
蘇我馬子の墓とされる石舞台古墳を真面目に見学した後は、古い町並みの残るエリアへ。２人組の観光客と一緒に古民家レストランに入り、相席する。聞けば、結婚30年だという奥さん。そこで珠代が祝いの舞をプレゼント。すると、隆も「体が熱くなってきた」と、一世を風靡したギャグ「HOT！HOT！」ダンスを披露し、レストランのお客さんたちを沸かせる。さらに、イケメンの店主に目をつけた珠代は…。