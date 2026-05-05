日本のスポーツ界には次々とビッグニュースが舞い込んできます。先月の26日（現地25日）に行われたアメリカンフットボールの最高峰NFLのドラフト会議。ハワイ大のキッカー松澤寛政さんは史上初の日本人指名はならなかったものの、レイダーズとドラフト外の新人として契約しました。過去にもドラフト外から出世して活躍する選手もいるようですから、ここからが本当の勝負です。松澤さんは高校時代はサッカー部に所属してFWだっ