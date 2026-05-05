人気シリーズ「スター・ウォーズ」の世界を徹底解説するガイドブック『地球の歩き方 スター・ウォーズ』の予約販売が、5月4日よりスタートした。発売は7月30日を予定している。【動画】「スター・ウォーズ」レガシー映像本書は、旅行ガイドとして知られる「地球の歩き方」シリーズの特別版として企画された一冊。劇場公開作品を中心に、舞台となる惑星のガイドから実在する撮影ロケ地の情報まで網羅し、「スター・ウォーズ」の