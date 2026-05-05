フリーアナウンサーで俳優の宇垣美里が4日、都内で行われたVISIONARY READING『したいとか、したくないとかの話じゃない 2026』公開稽古・合同取材会に出席。“セックスレス”の夫役・松崎祐介（ふぉ〜ゆ〜）とのあるシーンへのまさかの感想を明かした。【写真】“セックスレス”の夫婦を演じる河合郁人＆橋本マナミ、松崎祐介＆宇垣美里本作は、"セックスレス”をきっかけに、夫婦のあり方や人生を見つめなおす、不器用なふた