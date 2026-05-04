米アップル（Apple）は、「Pride Collection」の2026年モデルとして、11色のナイロン糸を編み上げた新しい「Apple Watch プライドエディション スポーツループ（Pride Edition Sport Loop）」を発表した。Apple公式サイトおよびApple Storeアプリでの注文受付はすでに開始されており、9日に発売される。40mm、42mm、46mmの3種類が用意され、直販サイトでの価格はいずれも6800円。 「プライドエディションスポ