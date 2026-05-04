米アップル（Apple）は、「Pride Collection」の2026年モデルとして、11色のナイロン糸を編み上げた新しい「Apple Watch プライドエディション スポーツループ（Pride Edition Sport Loop）」を発表した。Apple公式サイトおよびApple Storeアプリでの注文受付はすでに開始されており、9日に発売される。40mm、42mm、46mmの3種類が用意され、直販サイトでの価格はいずれも6800円。

「プライドエディションスポーツループ」には、11色のナイロン糸が使用されている。複雑な織りによって色が滑らかに変化するデザインが採用され、LGBTQ+コミュニティの多様なアイデンティティが表現された。専用の文字盤やiPhone、iPad向けの壁紙が提供される。

動きのある文字盤と壁紙も登場

新しい文字盤「Pride Luminance」は、バンドのデザインと調和するカラーリングが特徴となっている。光が屈折するような動的な表現が取り入れられ、2種類の幾何学パターンから選択できる。時間の指標に沿った「ラジアル」と、編み込みパターンのカラフルな縦縞を反映した「バーティカル」の2つのパターンが用意された。

また、iPhoneやiPad向けにも同様のデザインコンセプトを持つ壁紙が提供される。これらデジタルコンテンツの利用には、今後提供が予定されているwatchOS 26.5、iOS 26.5、iPadOS 26.5へのアップデートが必要となる。