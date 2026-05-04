開催国として2026W杯に臨むアメリカ代表において、最重要人物と言っていいかもしれない。今季充実のシーズンを過ごすユヴェントスMFウェストン・マッケニーだ。昨夏の段階ではユヴェントスからの退団もあるかと思われたが、今では評価が真逆に。指揮官ルチアーノ・スパレッティの下で重要なユーティリティプレイヤーとなり、セリエAで5ゴール7アシストの大活躍だ。『ESPN』は、派手な武器がないこともあってマッケニーが過小評価さ