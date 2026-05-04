2025年9月に82歳で亡くなった歌手の橋幸夫さんが書いた書画などを展示した企画展『「感謝」橋幸夫とお世話になった先生方の書画展』が1日から東京・新宿の京王プラザホテルで開催されています。■2022年、78歳で大学に入学橋さんは、2022年に78歳で京都芸術大学 通信教育部書画コースに一期生として入学。2025年度の卒業を目指して作品制作を続けていましたが、2025年9月に82歳で亡くなりました。■『道』『夢』…40点以上を展示