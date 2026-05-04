◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（京セラドーム大阪）ロッテ・小島和哉投手は先発して７回６安打３失点（自責１）も今季初勝利はならず、３敗目を喫した。８年目の今季は２連敗後、４月６日に出場選手登録を抹消されて、ファームで再調整してきた。３度目の先発登板では立ち上がりから直球、変化球ともに切れて５回１死まで完全投球も６回、森友に左中間適時二塁打を打たれて先制された。続く西川の中前安打を愛斗が後逸