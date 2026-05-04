キャリアを重ねながら第一線で活躍する30代の男性俳優たち。結婚という大きな節目の発表に対して、驚きの声が広がるケースも多く見られます。All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：神木隆之介／59票2位にランクインし