結婚発表に驚いた「30代男性俳優」ランキング！ 2位「神木隆之介」を抑えた堂々の1位は？
キャリアを重ねながら第一線で活躍する30代の男性俳優たち。結婚という大きな節目の発表に対して、驚きの声が広がるケースも多く見られます。
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、神木隆之介さんです。2歳で芸能界デビューすると、天才子役としてドラマや映画、声優としても活躍。近年では、NHK連続テレビ小説『らんまん』や映画『ゴジラ-1.0』（ともに2023年）など、話題作の主演を務めています。
2026年2月10日には、一般女性との結婚を発表。ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）では、初の月9出演を果たしています。
回答者からは「子役時代の印象が抜けないから」（30代女性／東京都）、「結婚しないのかな、と思っていたので」（30代女性／滋賀県）、「全然 女性の気配がなかったから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、中村倫也さんです。2023年3月に日本テレビの人気アナウンサー・水卜麻美さんと電撃結婚。事前報道がほとんどない中での結婚に、SNSを中心に衝撃が広がりました。
結婚発表直後、水卜さんが総合司会を務める朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）にサプライズ出演するなど、仲むつまじい姿を披露しています。2026年5月15日には、神木隆之介さんとダブル主演を務める映画『君のクイズ』が公開。クイズ会の絶対王者役を熱演しています。
回答コメントでは「お相手が水卜ちゃんだったから」（30代女性／滋賀県）、「ミトちゃんとは思いませんでした」（50代女性／和歌山県）、「特にスクープとかなかったので発表されたときは驚きました」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は4月14日、全国10〜60代の男女300人を対象に「男性俳優の結婚」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「結婚発表に驚いた30代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：神木隆之介／59票
2位にランクインしたのは、神木隆之介さんです。2歳で芸能界デビューすると、天才子役としてドラマや映画、声優としても活躍。近年では、NHK連続テレビ小説『らんまん』や映画『ゴジラ-1.0』（ともに2023年）など、話題作の主演を務めています。
回答者からは「子役時代の印象が抜けないから」（30代女性／東京都）、「結婚しないのかな、と思っていたので」（30代女性／滋賀県）、「全然 女性の気配がなかったから」（30代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：中村倫也／83票
1位にランクインしたのは、中村倫也さんです。2023年3月に日本テレビの人気アナウンサー・水卜麻美さんと電撃結婚。事前報道がほとんどない中での結婚に、SNSを中心に衝撃が広がりました。
結婚発表直後、水卜さんが総合司会を務める朝の情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）にサプライズ出演するなど、仲むつまじい姿を披露しています。2026年5月15日には、神木隆之介さんとダブル主演を務める映画『君のクイズ』が公開。クイズ会の絶対王者役を熱演しています。
回答コメントでは「お相手が水卜ちゃんだったから」（30代女性／滋賀県）、「ミトちゃんとは思いませんでした」（50代女性／和歌山県）、「特にスクープとかなかったので発表されたときは驚きました」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)