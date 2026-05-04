ホテルに宿泊した際、ドライヤーや空気清浄機などの備品が壊れてしまったときの対処法について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らないとヤバイ！？」これがホテルの備品が壊れたときの“対処法”です！公式アカウントは「ホテルの備品壊してしまった時どうしてますか？」と題した動画を公開。この動画では、備品の破損について、スタッフが「速やかにフロントに連絡してくだ