ホテルに宿泊した際、ドライヤーや空気清浄機などの備品が壊れてしまったときの対処法について、札幌東急ホテルズの公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…知らないとヤバイ！？」 これがホテルの備品が壊れたときの“対処法”です！

公式アカウントは「ホテルの備品壊してしまった時どうしてますか？」と題した動画を公開。この動画では、備品の破損について、スタッフが「速やかにフロントに連絡してください」「落としてしまったり、何かの拍子で部品が外れてしまってもまずはスタッフへ」と呼び掛けています。その上で「お部屋にある電話からフロントに連絡」「スタッフがお部屋まで状況を確認しに行きます」とアドバイスしています。

このほか「ガラスを割ってしまったり壁紙を破ってしまったなど、その後客室が使えない状況の場合、修理代などの請求が発生してしまう可能性があります」と注意を促した上で「劣化などで破損してしまうこともあるので放置せずスタッフまでご連絡ください」と述べています。

こうした情報について、SNS上では「ホテルの備品を壊して弁償しました」「ホテルの備品を壊しといて黙っているのは本当にたちが悪い」などの声が上がっています。