【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優アイドルユニットi☆Risが、5月2日（土）、三郷市文化会館（埼玉）にて「i☆Ris 11th Live Tour 2026 〜VINTAGE イイ味出てます〜」の初日公演を開催。本公演を皮切りに、全国各地を巡るツアーがスタートした。初日公演では、i☆Ris 27th single「Welcome to あざとさワールド」が2026年7月15日にリリースすることが発表され、2026年7月より放送開始のTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子