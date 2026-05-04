i☆Ris、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』EDテーマ「Welcome to あざとさワールド」7月15日発売＆横浜アリーナライブ開催決定！

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声優アイドルユニットi☆Risが、5月2日（土）、三郷市文化会館（埼玉）にて「i☆Ris 11th Live Tour 2026 〜VINTAGE イイ味出てます〜」の初日公演を開催。本公演を皮切りに、全国各地を巡るツアーがスタートした。

初日公演では、i☆Ris 27th single「Welcome to あざとさワールド」が2026年7月15日にリリースすることが発表され、2026年7月より放送開始のTVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のEDテーマに決定した。本アニメでは、メンバーの若井友希が声優として主人公・弾子のライバルとなる重要キャラクター、二階堂平子役を務めている。また、カップリング曲には、「i☆Ris 11th Live Tour 2026 〜VINTAGE イイ味出てます〜」のテーマソング「Sweet(x5) Vintage!」を収録。“ヒャダイン”こと前山田健一が楽曲提供を手掛けるなど、話題性とライブ連動性を兼ね備えた注目の1枚となっており、本ライブにて楽曲を初披露した。

さらに、i☆Risのデビュー14周年を記念して11月3日(火・祝)に横浜アリーナで「i☆Ris 14th Anniversary Live」の開催も決定。アニメファン、ライブファン必聴の最新シングルとともに、i☆Risの活動に乞うご期待！

●ライブ情報

「i☆Ris 11th Live Tour 2026 〜VINTAGE イイ味出てます〜」

5月2日(土) 埼玉／三郷市文化会館 開場 16:00/開演17:00【SOLD OUT】

5月4日(月祝) 福岡／Zepp Fukuoka 開場17:00/開演17:30【SOLD OUT】

5月9日(土) 愛知／Niterra日本特殊陶業市民会館 開場17:00/開演17:30【SOLD OUT】

5月16日(土) 北海道／Zepp Sapporo 開場17:00/開演17:30【一般販売中】

5月24日(日) 大阪／Zepp Namba 開場16:45/開演17:30【SOLD OUT】

5月30日(土) 宮城／仙台PIT 開場17:00/開演17:30【SOLD OUT】

5月31日(日) 神奈川／KT Zepp Yokohama 開場17:00/開演17:30【SOLD OUT】

7月19日(日) 東京／立川ステージガーデン 開場14:00/開演15:00【一般販売中】

7月19日(日) 東京／立川ステージガーデン 開場18:00/開演19:00【一般販売中】

受付対象席種

全席指定 9,200円(税込)

出演者

i☆Ris（山北早紀、芹澤優、茜屋日海夏、若井友希、久保田未夢）

ツアーの詳細はこちら

https://iris.dive2ent.com/liveevent/tour.php?id=1002916&fdate=2026-05-02&ldate=2026-07-19

i☆Ris 14th Anniversary Live」

横浜アリーナで11月3日（火祝）にて開催決定！

●リリース情報

「Welcome to あざとさワールド」

7月15日発売

【CD+Blu-ray】

品番：EYCA-15010/B

価格：￥2,970（税込）

【CD+DVD】

品番：EYCA-15009/B

価格：￥2,750（税込）

【CD only】

品番：EYCA-15011

価格：￥1,870（税込）

＜CD＞ ※全共通

M-1. Welcome to あざとさワールド

作詞・作曲・編曲：神谷礼

M-2. Sweet(x5) Vintage!

作詞・作曲:前山田健一

編曲:藤原燈太

M-3. Welcome to あざとさワールド -instrumental-

M-4. Sweet(x5) Vintage! -instrumental-

M-5. Welcome to あざとさワールド -Off Main Vocal-

M-6. Sweet(x5) Vintage! -Off Main Vocal-

＜BD・DVD＞

「Welcome to あざとさワールド」 -Music Video-

「Welcome to あざとさワールド」 -Off Shot Movie-

●作品情報

TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」

2026年7月よりTOKYO MX、MBS、BS11にて放送開始!!

＜INTRODUCTION＞

闘球、それは史上最強の格闘球技。

かつて数え切れぬ闘球伝説が生まれ、人々を熱狂させたー

そして今、新たな物語が幕を開ける!!

伝説のドッジボール漫画「炎の闘球児 ドッジ弾平」正統続編

「炎の闘球女 ドッジ弾子」

主人公は“一撃弾平”の娘“一撃弾子”

父から受け継いだ熱きソウル、令和にぶっ放てッ!!!

超エネルギッシュ×スカッと爽快

燃えて、笑って、ちょっぴり泣ける!?

闘魂注入TVアニメ 2026年 ゴー・ファイト！

【スタッフ】

原作：こしたてつひろ「炎の闘球女 ドッジ弾子」（小学館「週刊コロコロコミック」連載中）

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン・総作画監督：関川成人

アニメーション制作：CUE

【キャスト】

一撃弾子：中山まなか

小仏珍子：前田佳織里

江袋もち子：関根明良

スーザン・キャノン：大地葉

音花羽仁衣：篠原侑

二階堂平子：若井友希

ナレーション・一撃弾平（幼少期）：日郄のり子

一撃弾平：小西克幸

小仏珍念：稲田徹

ⒸAPI

©こしたてつひろ／小学館／ドッジ弾子製作委員会

関連リンク

i☆Risオフィシャルサイト

https://iris.dive2ent.com/

TVアニメ「炎の闘球女 ドッジ弾子」公式サイト

https://dodge-danko.com/