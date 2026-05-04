【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・アーティストとして活動する小倉 唯の新曲「Q.E.D.」が、2026年07月からテレ東、BS11、AT-X ほかにて放送開始となるTVアニメ『ブチ切れ令嬢は報復を誓いました。 〜魔導書の力で祖国を叩き潰します〜』のOPテーマとなることが明らかになった。合わせて、凛とした表情が目を引き、バイクも印象的な新しいアーティスト写真も公開されている。「Q.E.D.」は2026年7月22日にNewシングルと