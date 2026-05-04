【写真】京本大我の“吸血鬼”ビジュアル／『憧れの作家は⼈間じゃありませんでした』キービジュアル／オフショット＆場面写真 Prime Videoの公式SNSが、SixTONESの京本大我が出演するドラマ『憧れの作家は人間じゃありませんでした』（5月4日独占配信開始）を紹介。京本の“吸血鬼”ビジュアルが注目を集めている。 ■京本大我、赤カラコンで“吸血鬼”役の妖しいビジュアル披露 京本がPrime Video連続ドラマ初