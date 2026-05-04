5人組ボーイズグループ・VIBYが、16日深夜放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』（深3：00〜深5：00）に初出演することが4日、発表された。【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBYVIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターを発掘・新人開発したキム・ミジョンによる新レーベル・Rii.MJ（リ・エムジェイ）の第1弾アーティスト。IO、RENKI、AKITO、RYOHA、KOTAROの5人からなる、平均年齢17.4歳、