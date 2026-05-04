VIBY、初ラジオ『オールナイトニッポン0（ZERO）』出演決定「知ってもらえるように頑張ります！」【コメント全文】
5人組ボーイズグループ・VIBYが、16日深夜放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0（ZERO）』（深3：00〜深5：00）に初出演することが4日、発表された。
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターを発掘・新人開発したキム・ミジョンによる新レーベル・Rii.MJ（リ・エムジェイ）の第1弾アーティスト。IO、RENKI、AKITO、RYOHA、KOTAROの5人からなる、平均年齢17.4歳、全員日本人のボーイズグループである。3月18日にプレデビュー曲としてCrystal Kayの名曲をリメイクした「恋におちたら」、4月8日にはデビュー曲「Mi*light」をリリース。5月13日には新曲「HANAMARU」、6月24日に1st CD Single「Miracle : The First Light」を立て続けにリリース予定。8月31日には『日本武道館 DEBUT SHOWCASE』の開催も決定している。
番組では、メンバーのトークはもちろん、リスナーから事前にメールを募集するコーナーなどの企画も実施予定。メールは7日午前10時まで募集する。詳細は『オールナイトニッポン』公式Xで発表される。
同番組は、「17LIVE」でスタジオの様子を映像で同時配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行う。
【コメント全文】
■IO
ラジオ初挑戦！楽しんでできたらと思います！
■KOTARO
VIBYの魅力、個人の深いところを知ってもらえたらと思います！
■AKITO
メンバーの素がまだ出ていないと思うのでコアなところを見てもらえたらうれしいです！
■RENKI
5人で楽しめるように頑張ります！
■RYOHA
初めてのラジオ番組、うまくできるというよりか知ってもらえるように頑張ります！
【写真】ドキドキ！ポスターにサインするVIBY
VIBYは、BTSやTOMORROW X TOGETHERらグローバルスターを発掘・新人開発したキム・ミジョンによる新レーベル・Rii.MJ（リ・エムジェイ）の第1弾アーティスト。IO、RENKI、AKITO、RYOHA、KOTAROの5人からなる、平均年齢17.4歳、全員日本人のボーイズグループである。3月18日にプレデビュー曲としてCrystal Kayの名曲をリメイクした「恋におちたら」、4月8日にはデビュー曲「Mi*light」をリリース。5月13日には新曲「HANAMARU」、6月24日に1st CD Single「Miracle : The First Light」を立て続けにリリース予定。8月31日には『日本武道館 DEBUT SHOWCASE』の開催も決定している。
同番組は、「17LIVE」でスタジオの様子を映像で同時配信、放送後には「17LIVE」限定のアフタートークの配信も行う。
【コメント全文】
■IO
ラジオ初挑戦！楽しんでできたらと思います！
■KOTARO
VIBYの魅力、個人の深いところを知ってもらえたらと思います！
■AKITO
メンバーの素がまだ出ていないと思うのでコアなところを見てもらえたらうれしいです！
■RENKI
5人で楽しめるように頑張ります！
■RYOHA
初めてのラジオ番組、うまくできるというよりか知ってもらえるように頑張ります！