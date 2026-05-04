元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムが51歳の誕生日を迎え、妻や子どもたち、友人たちが朝から一日「ちやほやしてくれた」と感謝のメッセージをシェア。その一方で、不仲が伝えられる長男ブルックリンは無視を決め込んだようだ。【写真】ロウソクぎっしりのケーキ！幼少期ショットや妻ヴィクトリアとの思い出フォトも5月2日に誕生日を迎えたデヴィッドは、ケーキのキャンドルを吹き消す今と昔の写真をシェア。「朝目覚めた