人気女子格闘家のぱんちゃん璃奈が驚きの変身姿を公開した。「ＰＩＮＫ♥ＨａｉｒＨｏｗａｂｏｕｔ？」とつづり、髪色をピンクにした白タンクトップ姿の自撮り写真を投稿。コメント欄などでは「めっちゃ可愛い」、「またさらに綺麗になられてますね」、「この髪色似合う人あんまりいないんですよ」、「右腕の力こぶ好き」との声が寄せられていた。