大阪・ＭＢＳテレビは４日、俳優・東出昌大の関西初冠番組「東出昌大の野営デトックス」が、きょう４日深夜０時に放送開始すると発表した。同局の新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」（月曜・深夜０時）の第６弾。「お金も信用も住処（すみか）もない。どうしよう、みたいな」と５年前の“騒動”を振り返る東出がたどり着いたのは、自らの手で食を獲り、獲物を狩り、薪（まき）を割って暮らす、山での自給自足の生活。