4月10日ひろゆき氏がつぶやいた……。『Heroines SONIC』が実態なような、、、https://x.com/hirox246/status/2042588717924114755?s=20これは匂わせなのか、ネタバレなのか、召喚魔法なのか、はたまた、ただの天然なのか！？UP-T presents HERO SONIC 2026 出演者 第3弾発表で、なんと”HEROINES”の多くのグループ出演が発表された。大集結である！！梅雨の終わりに夏到来のコールをぶち上げましょう！！話題のアイドルグループ