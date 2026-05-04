UP-T presents HERO SONIC 2026 出演者 第三弾発表！『Heroines SONIC』ってこのこと？
4月10日ひろゆき氏がつぶやいた……。
『Heroines SONIC』が実態なような、、、
これは匂わせなのか、ネタバレなのか、召喚魔法なのか、はたまた、ただの天然なのか！？
UP-T presents HERO SONIC 2026 出演者 第3弾発表で、なんと”HEROINES”の多くのグループ出演が発表された。大集結である！！
梅雨の終わりに夏到来のコールをぶち上げましょう！！
話題のアイドルグループの出演が続々と決まっていく『HERO SONIC 2026』！さらに追加発表はあるのか！？
今後の発表にも目が離せない！
【第3弾出演者 発表】
UP-T presents
HERO SONIC 2026
6/27(土)・6/28(日)
OPEN 10:00 / START 11:00
横浜 赤レンガパーク
第3弾出演アーティスト
iLiFE! / iON! / アキシブproject / AdamLilith / Ill / CAL&RES / ZUTTOMOTTO / chuLa / テンシンランマン / TENRIN / ドレスコード / ナナコロビヤオキ / のんふぃく！ / Pastel Closet / パラディーク / パラレルサイダー / ハルカエコー / ヒロインズ研究生 / ヒロインズ研究生大阪 / フルコース / ポンコツコンポ / MEGAFON / 夜光性アミューズ / ラストシーン / LADYBABY
先行抽選受付中！
〜5/7(木)23:59まで
▼チケット
https://tiget.net/events/480471
▼公式HP
https://event.tiget.net/herosonic2026 [リンク]
(執筆者: 周二郎)