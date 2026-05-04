熊本県内の自治体で働く非正規職員の処遇アンケートで、一定の改善が進んだ一方、不安定な雇用など課題が残されていることが分かりました。自治体や関連の職員で組織する労働組合「自治労連」は、県と45市町村に会計年度任用職員の処遇についてアンケートを行い、熊本県と36の市町村から回答を得ました。回答得た団体にはおよそ1万2600人が会計年度任用職員として働いています。アンケートによりますと毎年秋に