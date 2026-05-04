早見優と松本伊代がそれぞれのInstagramを更新し、“82年組”の再会ショットを公開。豪華な顔ぶれと仲の良さが伝わる写真に、注目が集まっている。 【写真】小泉今日子＆本木雅弘＆松本伊代＆早見優の“再会”ショット（全5枚）／早見優×小泉今日子の2ショット／早見優×松本伊代の2ショット ■小泉今日子のライブで実現した“82年組”再会 早見は小泉のコンサートを訪れたことを報告。「キョンキョンの伸びやかな歌