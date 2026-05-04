ヨーグルトをはじめとする腸活食品は、これまでは便通改善や善玉菌ケアといった“腸内を整える価値”で語られることが多かった。一方で近年は、腸を起点に全身のコンディションを見直す考え方が広がり、その関心はお腹の脂肪やカラダ作りにも及び始めている。そんな変化を象徴する商品のひとつが、森永乳業の『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』だ。14日に発表され、新商品として非常に高いトライアルを獲得している。（※1