国民年金について、「過去に『猶予』となっている期間があるが、追納できるのか？」「免除の場合は未納のままでも年金は満額をもらえるのか」と、疑問に思われたことはないでしょうか。 追納制度や免除について、聞いたことはあるけれどよくは分からないという方は多いと思われます。そこで本記事では、「国民年金の『猶予』期間について追納できるか？」「保険料が『免除』の場合は未納のままでも満額を受け取れるのか？」