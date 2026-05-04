ピクサー・アニメーション・スタジオにとって4作目の長編アニメーションとなる『モンスターズ・インク』が、ゴールデンウィーク真っ只中の5月4日にTBS系で放送される。 参考：『モンスターズ・ユニバーシティ』はなぜ異色作に？“成功しない”前日譚を描いた衝撃 2001年に公開された本作は、ピクサー作品の中でもとりわけ“発想力”の魅力が前面に出た一本である。