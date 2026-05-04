【その他の画像・動画等を元記事で観る】世界各地で活躍を見せている4人組ガールズラウドロックバンド花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、TVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌に決定した。TVアニメ『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』は7月7日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、NBC長崎放送にて放送開始。今回、主題歌の解禁と合わせてティザーPV