花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」がTVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のオープニング主題歌に決定！
世界各地で活躍を見せている4人組ガールズラウドロックバンド花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、TVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌に決定した。
TVアニメ『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』は7月7日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、NBC長崎放送にて放送開始。
今回、主題歌の解禁と合わせてティザーPV第2弾が公開され、現在YouTubeにて視聴することができる。
＜花冷え。コメント＞
今回、オープニング楽曲を担当することになりました、“花冷え。“です。
女子校が舞台となっている「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」。
花冷え。も女子校出身で、高校生時代に結成されたバンドということもあり、何かに熱中するという点でとても共感できる部分が多かったです！
いろいろな情景を思い出して、どんな楽曲に仕上げるかワクワクしながら制作しました。
また、アニメやゲームが大好きな私たちにとって、素敵な作品に携わることができてとても嬉しいです！
青春ならではのパワフルさとエネルギッシュさにフォーカスした楽曲に仕上がったと思いますので、アニメと一緒に「命短し対する乙女よ」も楽しんでいただけたら嬉しいです！
●楽曲情報
花冷え。
「命短し対する乙女よ」
作詞・作曲：ユキナ・マツリ
編曲：マツリ・LASTorder
●作品情報
TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』
【スタッフ】
原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）
監督：井畑翔太
シリーズ構成：渡航
キャラクターデザイン：松本麻友子
美術設定：高橋麻穂
美術監督：Scott MacDonald
色彩設計：林由稀
撮影監督：伊藤康行
編集：小島俊彦
音響監督：立石弥生
音楽：橋口佳奈
アニメーション制作：ディオメディア
収録協力：FAV gaming
【キャスト】
深月 綾：長谷川育美
夜絵美緒：市ノ瀬加那
犬井 夕： 千本木彩花
一ノ瀬珠樹：下地紫野
藤宮亜里沙：長縄まりあ
フランベルジュ：アール
＜イントロダクション＞
お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、
校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。
「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」
しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。
そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?
学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！
お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!
●イベント情報
VIVA LA ROCK 2026
2026年5月5日(火)
埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場
花冷え。pre.春の大解放祭 2026
2026年5月10日(日)
KT Zepp Yokohama
出演：花冷え。 / JasonAndrew / KALA / SiM / STAND ATLANTIC (from Australia) / AREINT (O.A)
イープラス
https://eplus.jp/hanabie/
Sammy Presents NEW HORIZON TOUR 2026
2026年5月19日(火)
LIQUIDROOM
出演：SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 粗品 / 花冷え。
【O.A.】Kenta Koie (Crossfaith/AFTERVOID)
各ライブの詳細は下記オフィシャルHPから
https://hanabie.jp/live/
＜花冷え。プロフィール＞
メタルコア／ハードコアを昇華させたオリジナルジャンル「原宿コア」を核に、
切れ味のあるヘヴィネスとキャッチーなポップネスを自在に行き来する、4人組ガールズ・ラウドロックバンド。
ユキナ（Vo）・マツリ（Gt & Vo）・ヘッツ（Ba）を中心に、高校の軽音部で出会った同級生により2015年6月に結成。
2023年5月、チカ（Dr）が加入し現在の編成となる。
2023年7月のメジャーデビュー以降、EU・USA・アジアなど世界各地で精力的にライブ活動を展開。
「Lollapalooza」「Wacken Open Air」といった世界最大級のフェスへの出演や、海外でのヘッドライナーツアーを重ね、ライブバンドとして国境を越えた評価と熱狂的な支持を獲得。
2026年2月に国内ツアー、3月にアメリカツアーを敢行し、5月には自主企画「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」を開催。
圧倒的な存在感を放つユキナのシャウトボーカルを軸に、マツリの声とメロディーが鋭く絡み合うツインボーカル編成。
その立体的で予測不能な楽曲表現と世界観で、国内外を問わず“中毒者”を拡大中。
関連リンク
花冷え。公式サイト
https://hanabie.jp
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優