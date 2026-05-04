花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」がTVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』のオープニング主題歌に決定！

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世界各地で活躍を見せている4人組ガールズラウドロックバンド花冷え。の新曲「命短し対する乙女よ」が、TVアニメ「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」のオープニング主題歌に決定した。

TVアニメ『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』は7月7日よりAT-X、TOKYO MX、MBS、ＢＳ日テレ、NBC長崎放送にて放送開始。

今回、主題歌の解禁と合わせてティザーPV第2弾が公開され、現在YouTubeにて視聴することができる。

＜花冷え。コメント＞

今回、オープニング楽曲を担当することになりました、“花冷え。“です。

女子校が舞台となっている「対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」。

花冷え。も女子校出身で、高校生時代に結成されたバンドということもあり、何かに熱中するという点でとても共感できる部分が多かったです！

いろいろな情景を思い出して、どんな楽曲に仕上げるかワクワクしながら制作しました。

また、アニメやゲームが大好きな私たちにとって、素敵な作品に携わることができてとても嬉しいです！

青春ならではのパワフルさとエネルギッシュさにフォーカスした楽曲に仕上がったと思いますので、アニメと一緒に「命短し対する乙女よ」も楽しんでいただけたら嬉しいです！

●楽曲情報

花冷え。

「命短し対する乙女よ」

作詞・作曲：ユキナ・マツリ

編曲：マツリ・LASTorder

●作品情報

TVアニメ『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』

【スタッフ】

原作：江島絵理「対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜」（MFコミックス フラッパーシリーズ／KADOKAWA刊）

監督：井畑翔太

シリーズ構成：渡航

キャラクターデザイン：松本麻友子

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：林由稀

撮影監督：伊藤康行

編集：小島俊彦

音響監督：立石弥生

音楽：橋口佳奈

アニメーション制作：ディオメディア

収録協力：FAV gaming

【キャスト】

深月 綾：長谷川育美

夜絵美緒：市ノ瀬加那

犬井 夕： 千本木彩花

一ノ瀬珠樹：下地紫野

藤宮亜里沙：長縄まりあ

フランベルジュ：アール

＜イントロダクション＞

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「……私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい……！」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい！

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!

●イベント情報

VIVA LA ROCK 2026

2026年5月5日(火)

埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場

花冷え。pre.春の大解放祭 2026

2026年5月10日(日)

KT Zepp Yokohama

出演：花冷え。 / JasonAndrew / KALA / SiM / STAND ATLANTIC (from Australia) / AREINT (O.A)

イープラス

https://eplus.jp/hanabie/

Sammy Presents NEW HORIZON TOUR 2026

2026年5月19日(火)

LIQUIDROOM

出演：SPARK!!SOUND!!SHOW!! / 粗品 / 花冷え。

【O.A.】Kenta Koie (Crossfaith/AFTERVOID)

各ライブの詳細は下記オフィシャルHPから

https://hanabie.jp/live/

＜花冷え。プロフィール＞

メタルコア／ハードコアを昇華させたオリジナルジャンル「原宿コア」を核に、

切れ味のあるヘヴィネスとキャッチーなポップネスを自在に行き来する、4人組ガールズ・ラウドロックバンド。

ユキナ（Vo）・マツリ（Gt & Vo）・ヘッツ（Ba）を中心に、高校の軽音部で出会った同級生により2015年6月に結成。

2023年5月、チカ（Dr）が加入し現在の編成となる。

2023年7月のメジャーデビュー以降、EU・USA・アジアなど世界各地で精力的にライブ活動を展開。

「Lollapalooza」「Wacken Open Air」といった世界最大級のフェスへの出演や、海外でのヘッドライナーツアーを重ね、ライブバンドとして国境を越えた評価と熱狂的な支持を獲得。

2026年2月に国内ツアー、3月にアメリカツアーを敢行し、5月には自主企画「花冷え。pre.春の大解放祭 2026」を開催。

圧倒的な存在感を放つユキナのシャウトボーカルを軸に、マツリの声とメロディーが鋭く絡み合うツインボーカル編成。

その立体的で予測不能な楽曲表現と世界観で、国内外を問わず“中毒者”を拡大中。

関連リンク

花冷え。公式サイト

https://hanabie.jp