「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が3日、自身のインスタグラムを更新。初めて訪れた宮古島を楽しんだ様子を公開した。「実は初めての宮古島」と、ボディーラインの際立つ水色のロングスカートとデコルテを大胆に露出したトップス姿で笑顔を見せた写真を投稿。「まるで海外に来たみたいな空気と光で時間の流れまでやさしくなる場所だった。ただ“綺麗”じゃなくて、心ごとほどけるような世