リーグ・アン 25/26の第32節 パリFCとブレストの試合が、5月4日00:15にスタッド・セバスティアン・シャルレティにて行われた。 パリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、イラン・ケバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、ウーゴ・マネッティ（MF）らが先発に名を