リーグ・アン 25/26の第32節 パリFCとブレストの試合が、5月4日00:15にスタッド・セバスティアン・シャルレティにて行われた。

パリFCはウィレム・ジュベルズ（FW）、モーゼス・サイモン（FW）、イラン・ケバル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレストはルドビク・アジョルケ（FW）、レミー・ラスカリー（FW）、ウーゴ・マネッティ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。パリFCのリュディ・マトンド（MF）がゴールを決めてパリFCが先制。

さらに20分パリFCが追加点。ジョナタン・イコネ（MF）のアシストからウィレム・ジュベルズ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とパリFCがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、ブレストは同時に2人を交代。リュカ・トゥザール（MF）、レミー・ラスカリー（FW）に代わりハミドゥ・マカルー（MF）、エリック・エビンベ（MF）がピッチに入る。

65分、パリFCは同時に2人を交代。ウィレム・ジュベルズ（FW）、イラン・ケバル（MF）に代わりルカ・コレオショ（FW）、マキシム・ロペス（MF）がピッチに入る。

67分パリFCが追加点。リュディ・マトンド（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

70分、ブレストは同時に2人を交代。ウーゴ・マネッティ（MF）、ロマン・デルカスティーヨ（MF）に代わりカモリ・ドゥンビア（MF）、ママ・バルデ（FW）がピッチに入る。

76分、パリFCは同時に2人を交代。ジョナタン・イコネ（MF）、リュディ・マトンド（MF）に代わりチーロ・インモービレ（FW）、ビンセント・マルケッティ（MF）がピッチに入る。

83分、ブレストが選手交代を行う。ジョリス・ショタール（MF）からパテ・ムボウプ（FW）に交代した。

85分、パリFCが選手交代を行う。アマリ・トラオレ（DF）からツォーマス・オリア（DF）に交代した。

後半終了間際の89分パリFCが追加点。マキシム・ロペス（MF）のアシストからルカ・コレオショ（FW）がゴールで4-0。4点差となる。

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリFCが4-0で勝利した。

なお、パリFCは24分にアマリ・トラオレ（DF）、35分にムスタファ・ムボウ（DF）に、またブレストは26分にブレンダン・シャルドネ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-04 02:20:44 更新