女優北川景子（３９）が２日に横浜市内で開催された「第４回横浜国際映画祭」のレッドカーペット＆船上パーティーに出席した際の、赤ドレスが話題になっている。ショート髪に、体にフィットしたワンショルダーの赤ドレス姿。この様子が伝えられると、女優の本気ドレスがネットでも話題に。「神々しいまでのスタイルの良さ」「北川景子のドレス毎回センス良い」「かっこいいスタイル」「あまりの美しさに」「これ、誰でも着