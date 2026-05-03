【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」10周年プロジェクトの企画のひとつとして、2026年11月22日(日)・23日(月・祝)に国立代々木競技場 第一体育館で2年ぶりに開催する“ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」”。プルスウルトラの精神でここでしか見ることのできない熱いライブを繰り広げてくれる出演アーティストが発表された。11月22日(日)は、Omoinotake・SIX L