ANI-ROCK FES. 2026「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」出演アーティスト発表！チケット最速先行受付スタート！

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TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」10周年プロジェクトの企画のひとつとして、2026年11月22日(日)・23日(月・祝)に国立代々木競技場 第一体育館で2年ぶりに開催する“ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」”。

プルスウルトラの精神でここでしか見ることのできない熱いライブを繰り広げてくれる出演アーティストが発表された。

11月22日(日)は、Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ、11月23日(月・祝)は秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monsterと豪華アーティストが集結する。（※アーティスト名は50音順）

第1期とFINAL SEASONのオープニングテーマを務めたポルノグラフィティは両日出演決定。

チケット最速先行受付もスタート。プレミア席のチケット購入者には会場限定タオルをプレゼント。アニメ“ヒロアカ”の主題歌楽曲に加え、アーティストのオリジナル楽曲も含む充実のセットリストをアニメファン、アーティストファンともにぜひ現地でお楽しみいただきたい。

●イベント情報

ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」

2026年11月22日(日) 14:30開場/16:00開演

2026年11月23日(月・祝) 14:30開場/16:00開演

開催会場：国立代々木競技場 第一体育館(東京都渋谷区神南2-1-1)

【出演者】

2026年11月22日(日)



Omoinotake・SIX LOUNGE・DISH//・BLUE ENCOUNT・ポルノグラフィティ ※50音順

2026年11月23日(月・祝)

秋山黄色・KANA-BOON・TK from 凛として時雨・ポルノグラフィティ・Little Glee Monster ※50音順

チケット

最速先行受付

5月1日(金)12:00〜5月17日(日)23:59

https://w.pia.jp/t/ani-rock-fes26/

プレミア席 17,000円（税込）＜前方エリア指定 / 限定タオル付き＞

※限定タオルは当日会場でのお渡しとなります。

後日郵送でのお渡しはいたしません。

※不良品以外の返品は承れません。不良品の交換は当日のみ対応いたします。

一般指定 12,000円（税込）

U-12優先席 12,000円（税込）

※12歳以下のお子様と保護者様1名でご覧いただけるお席となります。

※U-12優先席 12,000円（税込）はお一人分の価格です。

※お一人につき、一枚のチケットが必要です。

※下記のいずれかの組み合わせでお申込み・ご購入いただけます。

・お子様1名 保護者様1名（2枚でお申込みください）

・お子様2名 保護者様1名（3枚でお申込みください）

・お子様3名 保護者様1名（4枚でお申込みください）

※お子様1名 保護者様2名の場合は一般指定席をご購入ください。

※着席指定となり座ったままでご観覧いただくお席となります。

立ち上がってのご観覧はご遠慮ください。

注意事項

※出演者変更に伴うチケットの払戻しはいたしません

※枚数制限： お一人様1公演につき4枚まで（複数公演申込可能）

※3歳以上有料

※一切の転売行為禁止

※オークションへの出品禁止

※転売チケット入場不可

※迷惑行為一切禁止

公演に関するお問合せ先

インフォメーションデスク

https://information-desk.info/

●作品情報

『僕のヒーローアカデミア』

TVアニメ第1期〜第8期 各動画配信サービスで配信中！

配信情報

https://heroaca.com/onair/#ondemand

●配信情報

「僕のヒーローアカデミア 歴代テーマソング集(My Hero Academia)」

プレイリストはこちら！

https://lnk.to/heroaca_playlist

＜ANI-ROCK FES.とは＞

人気アニメ作品の主題歌を歌った歴代のアーティスト達がその作品の名のもとに集まる音楽フェス。

前回2024年2月24日(土)、25日(日)のANI-ROCK FES. 2024「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」は横浜アリーナで開催され、歴代イベントの中でも最大動員数を記録した。

©ANI-ROCK FES.2026「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」 実行委員会

©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

関連リンク

ANI-ROCK FES. 2026 「僕のヒーローアカデミア PLUS ULTRA LIVE」公式サイト

http://www.anirockfes.jp/

アニメ「僕のヒーローアカデミア」公式サイト

http://heroaca.com