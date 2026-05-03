福岡市でゴールデンウイーク恒例の「博多どんたく港まつり」が開幕し、初日の3日は95万人の人出でにぎわいました。森野里奈記者（NNN福岡放送）「博多松囃子を先頭にパレードが始まりました。参加者も沿道の方も、レインコートや傘で雨をしのいでいます」3日午後1時、「博多どんたく港まつり」のパレードが福岡市の明治通りで始まり、華やかな衣装に身を包んだどんたく隊がしゃもじを打ち鳴らして踊り、祭りを盛り上げました。「き