元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチをファン目線で評した。統一王者・井上尚弥の3―0判定勝ちで終幕した世紀の一戦。細川氏は「1ラウンドから12ラウンドまで、緊張感って、分かる？ピーンって（張り詰めた）糸が12ラウンド続く」と、興奮気味に切り出した。「これが真剣勝負だと思う。Thi