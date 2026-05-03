元日本スーパーライト級王者・細川バレンタイン氏（44）が自身のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」を更新。2日の世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチをファン目線で評した。

統一王者・井上尚弥の3―0判定勝ちで終幕した世紀の一戦。

細川氏は「1ラウンドから12ラウンドまで、緊張感って、分かる？ ピーンって（張り詰めた）糸が12ラウンド続く」と、興奮気味に切り出した。

「これが真剣勝負だと思う。This is Boxing！ これが俺は好きで、楽しくて」と名勝負を表現した。

爆破シーンが連続する大味のアクション映画と緊迫感に満ちたミステリー映画を比較対象にして、「とんでもない打ち合いよりこれが好きやわ。すごくいい試合だった」と振り返った。

動画ではラウンドごとの技術分析や両者の作戦面も解説している。

さらに「何よりびびったのは、俺、もうちょっと差があると思っていた」と挑戦者・中谷潤人が王者の良さを消していた部分を強調した。

そして、「これフェザー級だったら中谷潤人が勝つ可能性あるなと思った」とフェザー級までは井上優位という自身の持論を修正した。