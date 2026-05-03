肌荒れ、疲れ、イライラといった自律神経の乱れが引き起こす不調を防ぐにはどうすればいいのか。順天堂大学の小林弘幸教授は「皿洗いが効果的だということが研究で明らかになっている。男性は30代、女性は40代から乱れやすくなる。特に大都会に住んでいる人ほど注意が必要だ」という――。※本稿は、小林弘幸『科学的に証明された 自律神経を整える習慣』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／design