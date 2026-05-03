「川口市営第２回第２節」（３日、川口）谷島俊行（５０）＝川口・２５期＝が初日２Ｒで７０線５枠から追い上げ、５周バックで差して１着を挙げた。「前回最終日から何もしていなくてタイヤを替えただけ。１着だったのでいいと思う。伸びていきますね」。会心の勝利に納得の表情を浮かべる。娘の咲希が５月にボートレーサとしてデビュー。１日からの戸田開催に出走している。「種類は違うけどプロのレーサーになった。恥ず