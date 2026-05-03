記事ポイント食品卸大手の国分グループが、5月1日〜31日開催の「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画セレクトショップ「ROJI日本橋」実店舗・ECサイトでフェアトレード認証商品をPR、社員フォトコンテストも実施トニーズチョコロンリー・鎌倉焙煎珈琲・KWVカフェ・カルチャーの3品を展開 食品の卸売業を担う国分グループが、2026年5月1日（金）から31日（日）の1か月間、認定フェアトレード・ラベル・ジャ