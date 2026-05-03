アロマオイルで即効リラックス！自然由来の香りが自律神経を整えホルモンの分泌を良くする理由 お気に入りの香りで心と体を癒す 好きな香りで気持ちが落ち着いた、頭がすっきりしたという経験はありませんか。人々は古くから身近な植物を薬草として食べたり、塗ったり、香りを嗅いだりすることで傷や病を治してきました。香りを嗅ぐだけでなぜ効果があるのか、不思議に思うかもしれませんが、嗅覚は脳に直接伝わる感覚です。