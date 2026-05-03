「ウエストランド」井口浩之さん=北原千恵美撮影誰もが心の奥で感じるような小さな違和感を痛快な毒舌漫才として放つ、お笑い芸人「ウエストランド」井口浩之さんの初の単著『悪口を悪く言うな！』（Gakken）がオーディオブックになりました。「愚痴を言う」ことが特技のひとつでもある井口さんの本領が発揮された単著のことや、朗読のこと、お笑いのことや普段の読書ライフについて聞きました。（文：かわむらあみり写真：北