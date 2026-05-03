新しく始まったドラマの役どころが楽しみで、急いでチャンネルを合わせたくなる俳優なんて、そういるものじゃない。松山ケンイチは毎回期待させ、裏切らない。【写真】「テミスの不確かな法廷」松山ケンイチは難役を微かな表情の変化や指先の動きなどで繊細に表現している徹底した役作りで知られるが、この1年でも、冤罪の真相を追う弁護士（クジャクのダンス、誰が見た？）、太宰治（おい、太宰）、発達障害の裁判官（テミス