【その他の画像・動画等を元記事で観る】作曲家ユリイ・カノンを唯一のメンバーとして作品毎に歌い手や奏者などの制作メンバーを編成し、様々なクリエイターと共に小説と音楽で一つの作品を作り上げる音楽プロジェクト、月詠み（ツクヨミ）。スマートフォン向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（通称：プロセカ）へ、ユリイ・カノンが書き下ろした楽曲「世界の歩き方」がゲー