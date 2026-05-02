【その他の画像・動画等を元記事で観る】“日常に寄り添う歌”を届け続けるシンガーソングライター・asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」を収録したシングルを、2026年6月10日に発売することが決定。あわせて、アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典が発表された。本シングルはCD＋BDの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レ