asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」シングルを2026年6月10日発売！

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“日常に寄り添う歌”を届け続けるシンガーソングライター・asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」を収録したシングルを、2026年6月10日に発売することが決定。あわせて、アニメ描き下ろし素材を使用したジャケットビジュアルと、全国各店舗での購入特典が発表された。

本シングルはCD＋BDの2枚組仕様。CDには「あわ」を含む全3曲が収録され、BDにはTVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のノンクレジットエンディング映像が収められる。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP”⌘ハイノミ”が手がけており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。”私は透明”という一節から始まる本楽曲は、誰かのそばにいてもなお残る心の距離や、周囲に馴染もうとするほど曖昧になっていく自分自身の輪郭、そしてその中で確かに揺れ続ける感情を繊細に描いた1曲。⌘ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声が重なり、EDテーマという枠を超えたひとつのポップソングとして深い余韻を残す仕上がりとなった。

ジャケットには、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のアニメ描き下ろし素材を使用。淡く透明感のある「あわ」の世界観を纏った、この作品のためだけに用意されたビジュアルとなっている。

購入特典は、対象店舗での予約者向けに店舗別全6種が展開される。特典は数量限定となる。

●リリース情報

「あわ」

6月10日発売

【期間生産限定盤】

品番：SRCL-13693〜13694

価格：￥2,700（税込）

＜CD＞

「あわ」ほか全3曲

＜BD＞

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』ノンクレジットエンディング映像

CD予約はこちら

https://asmi.lnk.to/awa

対象店舗/特典内容

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：オリジナル缶バッジ

セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型

アニメイト：オリジナルましかくブロマイド

Sony Music Shop：オリジナルL判ブロマイド

asmi応援店：0ポストカード

●配信情報ｖ

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ

「あわ」



配信リンクはこちら

https://asmi.lnk.to/Bubbles

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

2026年4月7日（火）よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始！

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ 毎週火曜24:45〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

AT-X 毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

＜asmiプロフィール＞

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

「PAKU」やMAISONdesに参加した「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし”SNSで最も使われる歌声”と呼ばれた。「うる星やつら」や「ポケットモンスター」をはじめ数々のTVアニメのテーマソングも担当しており、2025年は「日々は過ぎれど飯うまし」や「カッコウの許嫁Season2」OPを担当。

2026年6月より韓国含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト

https://replico.jp/

asmi オフィシャルサイト

https://www.rooftop.tokyo/asmi