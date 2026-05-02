セブン‐イレブンは新商品の「セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク」に加え、「匠茶最中」「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」の抹茶アイスクリーム3種を発表。4月末より順次発売している。赤城乳業・井村屋・森永製菓とコラボレーションし、プライベートブランド 「セブンプレミアム」の商品を含めた抹茶アイスを3種展開。『セブンプレミアム ワッフルコーン 抹茶ミルク』はセブン‐イレブンを代表するアイスクリームか